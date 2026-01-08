Polizia municipale | oltre 3.200 multe in un anno I dati

Da arezzonotizie.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comando di Polizia Municipale di Sansepolcro ha reso noti i dati delle attività svolte nel 2025, evidenziando oltre 3.200 sanzioni amministrative emesse nel corso dell’anno. Questa analisi offre un quadro delle principali problematiche e delle strategie adottate per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico sul territorio comunale.

Il comando di Polizia Municipale di Sansepolcro ha diffuso i dati relativi alle attività svolte nel corso del 2025. L’operato degli agenti si è concentrato sia sulla sicurezza stradale sia sui servizi di prossimità che sull’assistenza ai cittadini.Nel corso dell’anno sono stati rilevati 42. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Allarme monopattini elettrici: più di 200 multe a Bologna. I dati della polizia locale

Leggi anche: Sequestri e multe sulla Domiziana: il blitz della polizia municipale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Polizia locale salva Rolly, il cane abbandonato dal padrone, legato ad un palo,il primo dellanno; Calcinacci dalla chiesa di San Giovanni, chiuso un tratto di via Prè.

San Benedetto, in 6 mesi oltre 300 sanzioni Polizia municipale - Nel primo semestre del 2025, la Polizia Locale di San Benedetto del (Ascoli Piceno) ha intensificato i controlli su assicurazioni, revisioni e monopattini elettrici, elevando oltre 300 sanzioni. ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.