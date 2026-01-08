Polizia Municipale | il bilancio delle attività 2025 a Sansepolcro

Nel 2025, la Polizia Municipale di Sansepolcro ha svolto un ruolo fondamentale nel presidio del territorio, garantendo sicurezza stradale e offrendo servizi alla comunità. Il bilancio delle attività evidenzia gli interventi svolti e le iniziative adottate per migliorare la qualità della vita dei cittadini, mantenendo un impegno costante nel rispetto delle normative e nella promozione della sicurezza pubblica.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – Polizia Municipale: il bilancio d elle attività 2025 a Sansepolcro tra controllo del territorio, sicurezza stradale e servizi alla comunità. Il Comando di Polizia Municipale ha reso noti i dati relativi alle attività svolte nel corso del 2025, che restituiscono un quadro articolato dell'impegno quotidiano degli agenti sul territorio comunale, sia in ambito di sicurezza stradale sia nei servizi di prossimità e supporto alla cittadinanza. Nel corso dell'anno sono stati rilevati 42 incidenti stradali, con 24 persone rimaste ferite.

