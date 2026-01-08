Polizia Municipale di Sansepolcro | il bilancio delle attività 2025

Nel 2025, la Polizia Municipale di Sansepolcro ha svolto attività focalizzate sul controllo del territorio, la sicurezza stradale e i servizi alla comunità. Il bilancio delle operazioni evidenzia l’impegno quotidiano degli agenti nel garantire la tutela dei cittadini e il rispetto delle normative, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro e ordinato per tutti i residenti.

Controllo del territorio, sicurezza stradale e servizi alla comunità Il Comando di Polizia Municipale ha diffuso il bilancio delle attività svolte nel corso del 2025, restituendo un quadro articolato e significativo dell'impegno quotidiano degli agenti a tutela della sicurezza stradale, del controllo del territorio e dei servizi di prossimità a favore della cittadinanza. Nel corso dell'anno sono stati rilevati 42 incidenti stradali, con 24 persone rimaste ferite. L'intensa attività di prevenzione e controllo ha portato all'emissione di 3.207 preavvisi e verbali per violazioni al Codice della Strada, un dato in sensibile diminuzione rispetto al 2024, quando se ne contavano 4.

