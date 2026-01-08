Polizia locale 10mila euro a Gaeta e Sabaudia per potenziare il parco auto e moto
La Regione Lazio ha pubblicato la graduatoria dei Comuni che riceveranno finanziamenti per il noleggio a lungo termine di veicoli destinati alle polizie locali. Gaeta e Sabaudia riceveranno ciascuna 10.000 euro per l’aggiornamento e il potenziamento del parco auto e moto. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi di vigilanza sul territorio.
Roma, 8 gennaio 2026 – È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio la graduatoria dei Comuni che avranno accesso ai fondi destinati al noleggio a lungo termine senza conducente di autoveicoli, motoveicoli, motocicli per le Polizie locali. In tutto sono stati erogati 118mila euro per i Comuni risultati vincitori. Ai Comuni e agli Enti locali risultati idonei sarà erogato fino a un massimo di d iecimila euro ciascuno per potenziare attraverso il noleggio la flotta di auto e moto a disposizione degli agenti delle Polizie locali. In tutto sono 12 i Comuni risultati vincitori. Tre nella Città metropolitana di Roma: Formello, Morlupo e Anguillara; due nella provincia di Viterbo: Farnese e Viterbo; quattro nella provincia di Latina: Gaeta, Itri, Sabaudia e Castelforte; tre nella provincia di Frosinone: Vico nel Lazio, Trevi nel Lazio e Frosinone. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: VIDEO | Incendiate due auto della polizia locale a Sabaudia
Leggi anche: Sabaudia, bruciate nella notte due auto della Polizia locale
