Poker dell’Akragas al Gemini Llama | Si è vista la vera squadra

L’Akragas Slp ha conquistato una vittoria importante contro il Gemini nell’andata degli ottavi di Coppa Italia, con il risultato di 4-1. La squadra ha dimostrato carattere e solidità, rimontando nella seconda parte dell’incontro. La prestazione di oggi rappresenta un passo significativo verso la qualificazione, ponendo basi solide per la gara di ritorno.

L’Akragas Slp batte 4-1 il Gemini nell’andata degli ottavi di Coppa Italia al Totò Russo di Aragona, ribaltando la gara nella ripresa e mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione. In sala stampa hanato la vittoria Cristian Llama e Natale Gatto, mentre per il Gemini è intervenuto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: L'Akragas cala il poker: Llama stende la Sommatinese Leggi anche: Akragas–Scordia, Catania e Llama caricano la squadra: “Serve lucidità, protagonista il nostro gioco” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. PROMOZIONE/D – L’AKRAGAS CHIAMA IL PRIOLO RISPONDE: E’ LOTTA A DUE. La prima di ritorno nel campionato di Promozione girone D si era aperta con la vittoria nell’anticipo del sabato dell’Akragas che batte in trasferta il Pro Ragusa per 2 a 0. Oggi r - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.