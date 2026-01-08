POCO M8 Pro 5G | Caratteristiche e prezzo

Il POCO M8 Pro 5G è uno smartphone che combina funzionalità moderne con un prezzo accessibile. Dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici, una fotocamera principale da 50 MP e supporto 5G, offre prestazioni efficienti per l’uso quotidiano. Con HyperOS e una batteria a lunga durata, rappresenta una scelta equilibrata per chi cerca un dispositivo versatile e affidabile. Di seguito, le caratteristiche principali e il prezzo di vendita.

Scopri il POCO M8 Pro 5G: display AMOLED da 6,83", fotocamera da 50 MP, 5G, HyperOS e batteria ad alta autonomia. Prezzo e caratteristiche in Italia. Mancano pochi giorni al lancio dei POCO M8 ma già c'è modo di risparmiare qualcosina; Le specifiche tecniche di POCO M8 5G svelate a pochi giorni dal lancio; Un leak svela prezzi e specifiche di POCO M8 e M8 Pro; Il prossimo low cost di POCO sarà il più sottile e leggero del suo segmento. La POCO M8 Series si rinnova completamente: intrattenimento avanzato anche nella fascia media - POCO ha annunciato oggi POCO M8 5G e POCO M8 Pro 5G, segnando un'evoluzione profonda della POCO M Series.

Arrivano i nuovi POCO M8, parenti stretti di due modelli della serie REDMI Note 15 - Xiaomi ha presentato i due smartphone a marchio POCO che compongono la gamma POCO M8, parenti stretti di un paio di REDMI Note 15. tuttoandroid.net

POCO M8 e M8 Pro ufficiali: nuovi medio gamma già in sconto lancio - I due nuovi modelli della serie POCO M8 supportano 5G, display AMOLED, HyperOS e Gemini. smartworld.it

Poco M8 Pro Vs Poco M8 Camera Test Comparison

