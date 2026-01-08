POCO M8 5G | caratteristiche prestazioni e prezzo

Il POCO M8 5G è uno smartphone che combina prestazioni affidabili e funzionalità moderne. Dotato di un display AMOLED da 6,77 pollici, fotocamera da 50 MP e connettività 5G, offre un’esperienza completa. La batteria da 5.520 mAh garantisce autonomia per l’intera giornata. Il prezzo ufficiale è di 229,90€, disponibile con offerta Early Bird in Italia.

POCO M8 5G debutta in India: AMOLED curvo a 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 3 e batteria da 5520 mAh per la fascia media - Il POCO M8 5G si presenta come uno smartphone di fascia media estremamente completo, capace di unire display AMOLED curvo a 120 Hz, buone prestazioni, autonomia generosa e un supporto software di lung ... news.fidelityhouse.eu

