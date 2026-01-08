Player of the Month dicembre | c’è anche Pulisic tra i candidati

La Lega Serie A ha annunciato i sei candidati al premio di Player of the Month di dicembre, tra cui figura anche Christian Pulisic. Il calciatore del Milan si è distinto nel mese con prestazioni significative, contribuendo alle sorti della squadra. La selezione riflette le prestazioni più rilevanti in questa fase della stagione, offrendo un quadro chiaro dei protagonisti recenti del campionato italiano.

La Lega Serie A ha ufficializzato i sei candidati al premio di Player of the Month di dicembre. Tra i nomi selezionati c’è anche Christian Pulisic, protagonista di un mese ad alto impatto con la maglia del Milan. L’esterno statunitense entra in corsa dopo un dicembre da uomo decisivo, impreziosito da tre gol in poco meno di 300 minuti e da una media realizzativa che lo colloca tra i più incisivi del campionato. A pesare in modo particolare sono le reti messe a segno a Torino, da subentrato, che hanno ribaltato il risultato nel finale e consegnato una vittoria pesante ai rossoneri. Nel lotto dei candidati figurano anche Rasmus Højlund, Lautaro Martínez, Gianluca Scamacca, Nikola Vlaši? e Kenan Y?ld?z. 🔗 Leggi su Milanzone.it

