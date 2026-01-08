Pisacane dopo Cremonese Cagliari | A Nicola voglio bene un onore affrontarlo Trepy? Sottolineiamo il lavoro del settore giovanile

Dopo il pareggio 2-2 tra Cremonese e Cagliari, l’allenatore Fabio Pisacane ha commentato l’incontro e la prestazione della squadra. Ha espresso il suo affetto per Nicola e il rispetto verso l’avversario, sottolineando l’importanza del lavoro nel settore giovanile. Le sue parole riflettono l’attenzione alla crescita e alla fase di sviluppo del club, mantenendo un tono sobrio e professionale.

Pisacane, allenatore Cagliari, ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro la Cremonese. Queste le sue dichiarazioni Intervistato da DAZN dopo Cremonese Cagliari, Fabio Pisacane ha parlato così dopo il pareggio per 2-2. NICOLA – «Gli voglio bene. L'ho avuto come compagno di squadra, nonchè come allenatore. Sapevo che oggi avrei dovuto combattere, le sue .

Trepy entra e segna: il Cagliari rimonta la Cremonese nel finale - Nella ripresa Adopo accorcia le distanze, e il 19enne pareggia ... corrieredellosport.it

Trepy in gol all’esordio: gran pari in rimonta del Cagliari, con la Cremonese è 2-2 - Il francese, al debutto in prima squadra, riprende l’ex Nicola che era andato al riposo con un doppio vantaggio ... unionesarda.it

