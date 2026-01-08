Piogge e temperature sotto zero | aria artica in arrivo sul casertano Ecco le previsioni

Un fronte di aria artica proveniente dal nord Atlantico sta portando piogge e temperature sotto zero nel casertano. La perturbazione prevista peggiorerà le condizioni meteorologiche sulla Campania, con effetti che si faranno sentire nelle prossime ore. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e adottare le misure necessarie per affrontare le eventuali criticità legate al maltempo.

"Una perturbazione in arrivo dal nord Atlantico, sarà responsabile di un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Campania". E' quanto emerge dal bollettino meteorologico per il fine settimana elaborato da Gaetano Genovese, della redazione di 3bmeteo, per Casertanews. "La massa.

