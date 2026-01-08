Un piccolo spaccio in centro a Siena ha portato alla condanna di un barista, che ha dichiarato:

di Laura Valdesi SIENA "Era un periodo che lavoravo ma in modo precario, facevo il cameriere in un locale del centro nel 2022. Sì, consumavo cocaina e hashish. Fui fermato dalla Mobile", racconta il 30enne accusato di piccoli episodi di spaccio nel cuore di Siena, raccontando la sua verità al giudice Alessandro Solivetti Flacchi. "Cercavo di guadagnarci un pochino per non spendere io denaro per acquistare la sostanza", chiarisce nella deposizione dopo che un poliziotto della Mobile aveva spiegato "che le cessioni avvenivano direttamente a casa del giovane e con altri nel centro di Siena, in piazza del Campo, nel Porrione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piccolo spaccio in centro. Barista condannato: "Tornerò in comunità"

Leggi anche: Aggredisce una barista disabile e l'anziana madre nel locale: condannato

Leggi anche: Barista aggredito a Cremona dal branco rischia di perdere un occhio: 19enne condannato a 5 anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Piccolo spaccio in centro. Barista condannato: Tornerò in comunità.

Centro storico al setaccio. Lotta al piccolo spaccio. Stop ai maranza. Tensione agli ex Macelli - Mai viste tante macchine delle forze dell’ordine davanti a palazzo pubblico. lanazione.it

Vi aspettiamo oggi, venerdì 2 gennaio, e domani per gli ultimi acquisti prima del nostro piccolo riposo post festività con orario 9.00-12.30 e 15.30-19.00 (o fino ad esaurimento merce). Spaccio Carni Di Lenarda Via Udine, 51 SEDEGLIANO (UD) 0432 - facebook.com facebook