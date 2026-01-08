Piccoli droni e mini-missili la nuova tendenza della Difesa

Germania e Ucraina hanno costituito Quantum Frontline Industries (QFI), una joint venture dedicata allo sviluppo di piccoli droni e mini-missili. L’obiettivo è produrre alcune versioni dei droni Zoom e Linza, originariamente progettati dall’azienda ucraina. Questa collaborazione rappresenta un passo importante nell’innovazione nel settore della difesa, con un focus sulla produzione di tecnologie compatte e funzionali, destinate a rafforzare le capacità operative delle forze coinvolte.

Germania e Ucraina hanno creato una nuova joint venture denominata Quantum Frontline Industries (QFI) che produrrà alcune versioni dei droni Zoom e Linza inizialmente sviluppati dall’azienda ucraina. Si tratta di quadricotteri medio-leggeri destinati alle forze armate di Kiev la cui configurazione può essere cambiata in modo tale da installare diversi tipi di sensori ma anche altri tipi di carichi utili. Zoom e Linza: caratteristiche dei droni di nuova generazione. In particolare, Zoom è un modello da ricognizione sviluppato per l’impiego in prima linea, quindi con particolare attenzione alla rumorosità e alla robustezza, mentre Linza svolge anche missioni d’attacco ed è in grado di trasportare un carico utile di circa due chilogrammi con un raggio d’azione fino a dieci chilometri. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Piccoli droni e mini-missili, la nuova tendenza della Difesa Leggi anche: Difesa, arriva Michelangelo Dome: il sistema integrato di Leonardo per fermare missili e droni Leggi anche: Ucraina, nuova raffica di droni e missili russi: Mosca avanza a Pokrovsk La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Russia attacca nuovamente Kremenchuk con missili e droni. Droni, missili e super motori: ecco la strategia di Kim - Poi, a certe condizioni – una su tutte: nessuna richiesta di denuclearizzazione – l'eventuale incontro con Donald Trump e il dialogo diplomatico con Stati ... ilgiornale.it Il mini-missile elettrico che rivoluziona la difesa anti-drone europea - La difesa contro i droni sta cambiando grazie al Kreuger 100, l’innovativo mini- ilmessaggero.it Trappole per droni - Soldati ucraini coprono un tratto di strada con una rete per proteggere le macchine dagli attacchi dei piccoli droni Fpv (first person view) armati con cariche esplosive, in un’area non specificata ... internazionale.it DRONE SHOW a Madonna di Tirano Lunedì 5 gennaio 2026 Ore 20.30 Un evento unico, tra tecnologia e meraviglia, pensato per grandi e piccoli, con l’arrivo della Befana in collaborazione con il Gruppo Alpini di Tirano. Ad attendere il pubblico: c - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.