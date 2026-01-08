Picchia il figlio con un cucchiaio i 4 fratellini invitati sul palco a teatro | Così si distraggono un po’ Indaga il Tribunale per i minorenni

Il Tribunale per i minorenni indaga sulla vicenda di un bambino di 11 anni, vittima di punizioni con un cucchiaio da parte del padre, che gli rivolgeva minacce di autorità. La vicenda, avvenuta durante uno spettacolo teatrale, ha attirato l’attenzione sull’uso della disciplina e sulla tutela dei minori. Ulteriori accertamenti sono in corso per valutare le condizioni del bambino e le eventuali responsabilità.

C’è un nuovo sviluppo della vicenda del bambino di undici anni picchiato dal padre con un cucchiaio di legno, mentre gli urla «io sono il tuo padrone». Dopo la pubblicazione del video dell’aggressione su TikTok, il 59 anni è stato fermato per maltrattamenti e poi scarcerato dal gip. Ora, riferisce l’ Ansa, i quattro fratellini – il maschio protagonista della vicenda e le tre sorelle di età compresa fra 4 e 11 anni – sono comparsi come ospiti sul palco di un teatro, accompagnati dalla nonna materna, a cui sono stati affidati momentaneamente. Il procedimento sulla responsabilità genitoriale. Il video, pubblicato su Facebook da un’influencer, è stato segnalato dalla squadra mobile della Questura alla procuratrice Carla Santocono, che ha trasmesso gli atti al Tribunale per i minorenni. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Il bimbo picchiato con un cucchiaio di legno appare sul palco di un evento pubblico: indaga la Procura

Leggi anche: Video shock a Catania, padre picchia il figlio con un cucchiaio di legno

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Catania, colpisce figlio col cucchiaio di legno: scarcerato. Il padre: Ingestibile; Picchia il figlio con cucchiaio di legno e il video diventa virale, fermato un 59enne a Catania; Picchiato dal papà col cucchiaio di legno, posta il video su Tik Tok. Ora l’uomo è indagato; Video shock a Catania, padre picchia il figlio con un cucchiaio di legno.

Picchia il figlio col cucchiaio di legno, il bambino e le tre sorelline sul palco di un teatro: il video pubblicato da un'influencer - Poi un altro filmato, che finisce ancora una volta al vaglio della magistratura. leggo.it