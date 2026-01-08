Piazzapulita il golpe di Trump in Venezuela al centro della puntata
Stasera, giovedì 8 gennaio, torna Piazzapulita su La7 con una nuova puntata condotta da Corrado Formigli. Al centro del dibattito, il presunto golpe di Trump in Venezuela. Dopo la pausa natalizia, il programma propone un approfondimento su temi di attualità internazionale, offrendo analisi e commenti senza enfasi, per una corretta informazione ai telespettatori.
Dopo la pausa natalizia, Corrado Formigli riparte questa sera, giovedì 8 gennaio, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk di approfondimento della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti dell’8 gennaio 2026. Al centro della nuova puntata, gli esteri, con un’analisi sul golpe di Trump in Venezuela e sulle ricadute e conseguenze della cattura del presidente Maduro. Focus inoltre sul possibile tentativo degli Stati Uniti di annettere la Groenlandia. Tra gli ospiti di Piazzapulita: l’ex premier Romano Prodi; il giornalista e scrittore Roberto Saviano; lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; la giurista dell’Università degli Studi di Milano Chantal Meloni; lo scrittore Gianrico Carofiglio; il diplomatico Ettore Sequi; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; i giornalisti Riccardo Luna, Gennaro Sangiuliano e Alessandra Sardoni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Donald Trump e l'attacco al Venezuela: se lo avesse fatto Xi Jinping? Il silenzio complice dell’Occidente di fronte al golpe americano
Leggi anche: Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 6 novembre 2025
Venezuela, le 3 chiavi per capire il golpe di Trump e il ritorno degli Stati Uniti all'imperialismo del Novecento - L'intervento statunitense in America Latina è sia un déjàvu vu del secolo scorso che l'inizio di una nuova preoccupante fase, plasmata dai tratti distintivi del presidente USA ... wired.it
Donald Trump e l'attacco al Venezuela: se lo avesse fatto Xi Jinping? Il silenzio complice dell’Occidente di fronte al golpe americano - Eppure, gli Stati Uniti hanno agito nello stesso modo in Venezuela, ma le condanne dell'Occidente si sono dissolte in parole ... vanityfair.it
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 8 gennaio 2026 - Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, m ... msn.com
Stasera c'è #Piazzapulita Tra i temi: il golpe di #Trump in #Venezuela e il rischio di annessione della #Groenlandia. @corradoformigli ne discuterà con i suoi ospiti. La squadra di @PiazzapulitaLA7 vi aspetta stasera dalle 21:15 su @La7tv Una produzio x.com
Al centro della nuova puntata di #Piazzapulita il golpe di Trump in Venezuela e il rischio di annessione della Groenlandia. Stasera, dalle 21.15 su La7. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.