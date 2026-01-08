piazzapulita il golpe di trump in venezuela al centro della puntata

Stasera, giovedì 8 gennaio, torna Piazzapulita su La7 con una nuova puntata condotta da Corrado Formigli. Al centro del dibattito, il presunto golpe di Trump in Venezuela. Dopo la pausa natalizia, il programma propone un approfondimento su temi di attualità internazionale, offrendo analisi e commenti senza enfasi, per una corretta informazione ai telespettatori.

Dopo la pausa natalizia, Corrado Formigli riparte questa sera, giovedì 8 gennaio, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk di approfondimento della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti dell’8 gennaio 2026. Al centro della nuova puntata, gli esteri, con un’analisi sul golpe di Trump in Venezuela e sulle ricadute e conseguenze della cattura del presidente Maduro. Focus inoltre sul possibile tentativo degli Stati Uniti di annettere la Groenlandia. Tra gli ospiti di Piazzapulita: l’ex premier Romano Prodi; il giornalista e scrittore Roberto Saviano; lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; la giurista dell’Università degli Studi di Milano Chantal Meloni; lo scrittore Gianrico Carofiglio; il diplomatico Ettore Sequi; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; i giornalisti Riccardo Luna, Gennaro Sangiuliano e Alessandra Sardoni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

