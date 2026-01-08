Piazza della Resistenza non sarà soggetta a pagamento, ma sono previsti maggiori controlli sui flussi di traffico. Recentemente, è stato installato uno spartitraffico dotato di colonnine predisposte per l’installazione di sbarre e telecamere, al fine di migliorare la gestione e la sicurezza dell’area. Questa modifica mira a regolare meglio il passaggio veicolare, senza introdurre restrizioni economiche per gli utenti.

Nelle scorse settimane in piazza della Resistenza è stato installato uno spartitraffico con colonnine predisposte per il montaggio di sbarre e telecamera. In molti si sono chiesti a cosa servissero e la novità ha fatto allarmare l’opposizione. La consigliera comunale di Fratelli d’Italia Patrizia Zaffagnini, ad esempio, si è chiesta se il parcheggio dedicato ai pullman alle spalle della Fontana Ardea Purpurea di Bravura non stesse per diventare a pagamento. A rispondere è l’assessore al Turismo Fabio Sbaraglia, che spiega come l’intervento in piazza della Resistenza – insieme al suo analogo in piazzale Aldo Moro, dietro la stazione ferroviaria – sia finalizzato a una riorganizzazione dell’accoglienza dei bus turistici e non preveda la sosta a pagamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza della Resistenza: "Non sarà a pagamento, ma più controlli sui flussi"

Leggi anche: I numeri della Lotteria Italia 2026, tutti i premi esentasse. Ma occhio alla scadenza. Incognita sui tempi di pagamento

Leggi anche: Ci saranno più controlli sui treni della linea Milano-Lodi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

FdI: “Piazza della Resistenza verso la sosta a pagamento? L’Amministrazione faccia chiarezza” - “Da alcune settimane in Piazza della Resistenza sono comparsi spartitraffico e colonnine predisposte per l’installazione di sbarre, complete di sistemi di chiamata SOS. ravennawebtv.it