Piantedosi | Opposizione scopre solo ora tema sicurezza e suo legame con immigrazione clandestina

Il ministro Piantedosi sottolinea come l’opposizione abbia scoperto solo recentemente il collegamento tra sicurezza e immigrazione irregolare. Secondo le sue dichiarazioni, gli stranieri sono coinvolti nel 35% dei reati, con percentuali più elevate in alcune città. Questa analisi mira a chiarire il rapporto tra immigrazione clandestina e sicurezza pubblica, un tema di crescente attenzione nel dibattito politico e sociale.

(Agenzia Vista) Roma, 08 gennaio 2026 "L'opposizione al Governo scopre solo ora il tema della sicurezza e il suo legame con l'immigrazione irregolare: gli stranieri sono responsabili del 35% dei reati, con picchi ancora più alti in alcune città, e soprattutto per quegli stessi delitti citati dagli interroganti. Nella diciassettesima legislatura, quando la sinistra vinse le elezioni e governò il Paese per cinque anni furono organizzate varie operazioni, Mare nostrum, Triton, che favorrono l'arrivo in Italia di oltre 600mila clandestini", lo ha detto Piantedosi al Question Time rispondendo a Renzi.

