Piantedosi | L' indagine su Hannoun ha squarciato il velo sul sostegno ad Hamas

Il ministro dell’Interno Piantedosi ha commentato l’indagine su Mohammad Hannoun, evidenziando come questa abbia rivelato il sostegno ad Hamas in Italia. Pur sottolineando la presunzione di innocenza, ha precisato che l’indagine ha portato alla luce attività che, dietro presunti aiuti alla popolazione palestinese, si collegavano a strutture di Hamas con finalità terroristiche. La vicenda sarà ora oggetto di approfondimenti da parte dell’Autorità giudiziaria.

A intervenire al Question Time in Senato sul caso dell'arresto di Mohammad Hannoun e degli altri suoi sodali è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che rivendica con forza l'indagine condotta sulla cupola di Hamas in Italia, sottolineando come "ha fatto emergere elementi di particolare gravità che saranno oggetto di accurata verifica da parte dell'Autorità giudiziaria: pur con la doverosa presunzione di innocenza che va riconosciuta in questa fase, è stato squarciato il velo su attività che dietro il paravento di iniziative in favore della popolazione palestinese venivano sistematicamente dirottate verso strutture di Gaza riconducibili all'egida di Hamas per finalità di terrorismo".

