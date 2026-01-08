Piantedosi | Avanti con sgomberi occupazioni Askatasuna ha violato accordi stipulati con Comune – Il video

Il ministro Piantedosi ha annunciato che proseguiranno gli sgomberi delle occupazioni abusive, evidenziando come Askatasuna abbia violato accordi con il Comune di Torino. Dal 1996, il centro sociale occupa illegalmente un immobile in corso Regina Margherita. L’azione si inserisce nel quadro delle politiche di tutela della legalità e del patrimonio pubblico, confermando l’impegno delle autorità a intervenire su situazioni di occupazione senza titolo.

(Agenzia Vista) Roma, 08 gennaio 2026 "Gli attivisti del centro sociale Askatasuna hanno occupato abusivamente, sin dal 1996, un intero immobile di grandi dimensioni in corso Regina Margherita a Torino. Nel corso degli anni, il centro sociale ha acquisito un ruolo di leadership nei movimenti della sinistra extraparlamentare, in particolare nei gruppi No Tav, nella Rete Torino per Gaza e nei collettivi studenteschi, alimentando e coordinando le mobilitazioni più radicali, nel tentativo di innalzare il livello di conflittualità e di contrapposizione con le Forze dell'ordine". Così ha detto il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, nel corso del suo intervento al question time del Senato.

Centri sociali: 126 (incluso CasaPound) nel mirino del Viminale/ La linea Piantedosi: sgomberi lampo - Dal Viminale un piano per sfrattare tutti i 126 centri sociali abusivi in Italia: nella lista figurano 124 realtà di estrema sinistra e 2 di estrema destra Dopo il Leoncavallo lo scorso agosto e ... ilsussidiario.net

