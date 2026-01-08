Gli ex dirigenti di Miteni, condannati a 141 anni complessivi per reati legati ai Pfas, hanno presentato ricorso in appello. La vicenda riguarda un grave inquinamento ambientale presso lo stabilimento di Trissino (Vicenza). La pronuncia della Corte di appello sarà determinante per chiarire le responsabilità e gli sviluppi futuri di un procedimento che evidenzia le implicazioni di un rischio chimico di grande portata.

di Enza Plotino Una “notiziola” di poco conto con un breve trafiletto su un giornale locale che recita: “Gli ex manager dello stabilimento chimico Miteni di Trissino (Vicenza) hanno presentato ricorso in appello, si attende dunque la valutazione della Corte preposta”. Una “notiziola”, salvo per il fatto che si tratta del più complesso e significativo procedimento giudiziario in materia ambientale svolto sino ad oggi in Italia e per il quale, nel 2025, undici ex dirigenti dello stabilimento chimico Miteni di Trissino sono stati condannati in primo grado ad una pena totale di 141 anni di reclusione – venti anni in più rispetto alle richieste dell’accusa – nonché al versamento di decine di milioni di euro a favore delle parti civili per disastro ambientale doloso e avvelenamento delle acque causato dallo scarico di Pfas, gli “inquinanti eterni” che hanno contaminato, per loro mano, una vasta area della regione Veneto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pfas, gli ex dirigenti Miteni ricorrono in Appello dopo le condanne a 141 anni: un reato di proporzioni enormi

Leggi anche: “La Miteni sapeva di inquinare, ma non ha denunciato i Pfas”: le motivazioni della condanna dei manager

Leggi anche: Forte esplosione a Buenos Aires, incendio di proporzioni enormi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Inquinamento da Pfas, ex dirigenti di Miteni fanno ricorso in appello; Caso Miteni, tutti gli 11 ex manager condannati fanno appello; Pfas, Miteni: condanna per i manager dopo il silenzio sull’inquinamento; Allarme batteri fecali nei fiumi di Vicenza: Bacchiglione e Retrone i più inquinati del Veneto.

Caso Miteni, tutti gli 11 ex manager condannati fanno appello - Dopo la sentenza di primo grado della Corte d’Assise di Vicenza, i legali ricorrono contro le condanne per la contaminazione da Pfas ... vicenzatoday.it