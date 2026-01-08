Petroliera sequestrata Mosca | Usa vogliono provocare una crisi internazionale
Mosca ha attribuito agli Stati Uniti l'intento di provocare una crisi internazionale dopo il sequestro della petroliera Marinera, battente bandiera russa, avvenuto nell'Atlantico. La Russia ha espresso la propria posizione in merito, sottolineando le implicazioni di questa azione sulla stabilità globale. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi, alimentando i timori di ulteriori escalation diplomatiche.
Mosca ha accusato gli Stati Uniti di voler provocare gravi:crisi internazionali" dopo il sequestro nell'Atlantico della petroliera Marinera, battente bandiera russa. Secondo il ministero degli Esteri del Cremlino, il blitz sulla nave - che gli americani ritengono far parte della cosiddetta 'flotta fantasma' con cui Stati come Venezuela, Russia e Iran eludono le sanzioni - "porterà solo a ulteriori tensioni militari e politiche". In relazione ai fatti, Mosca si è inoltre detta preoccupata dalla "volontà di Washington di provocare gravi situazioni di crisi internazionale". La Russia ha sostenuto che la nave stessa navigando "in conformità con le norme del diritto internazionale", aggiungendo che si stava dirigendo verso un porto russo e che Mosca aveva più volte informato le autorità statunitensi del suo "status di nave civile pacifica". 🔗 Leggi su Iltempo.it
