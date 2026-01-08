Mosca ha attribuito agli Stati Uniti l'intento di provocare una crisi internazionale dopo il sequestro della petroliera Marinera, battente bandiera russa, avvenuto nell'Atlantico. La Russia ha espresso la propria posizione in merito, sottolineando le implicazioni di questa azione sulla stabilità globale. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi, alimentando i timori di ulteriori escalation diplomatiche.

Mosca ha accusato gli Stati Uniti di voler provocare gravi:crisi internazionali" dopo il sequestro nell'Atlantico della petroliera Marinera, battente bandiera russa. Secondo il ministero degli Esteri del Cremlino, il blitz sulla nave - che gli americani ritengono far parte della cosiddetta 'flotta fantasma' con cui Stati come Venezuela, Russia e Iran eludono le sanzioni - "porterà solo a ulteriori tensioni militari e politiche". In relazione ai fatti, Mosca si è inoltre detta preoccupata dalla "volontà di Washington di provocare gravi situazioni di crisi internazionale". La Russia ha sostenuto che la nave stessa navigando "in conformità con le norme del diritto internazionale", aggiungendo che si stava dirigendo verso un porto russo e che Mosca aveva più volte informato le autorità statunitensi del suo "status di nave civile pacifica". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Petroliera sequestrata, Mosca: "Usa vogliono provocare una crisi internazionale"

Leggi anche: Petrolio venezuelano, linea dura degli Usa di Trump: sequestrata una petroliera russa

Leggi anche: Usa, Trump: “Sequestrata petroliera al largo del Venezuela”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gli Usa sequestrano la petroliera russa Marinera: «Ora è sotto la nostra custodia». Ira di Mosca, che aveva mandato la Marina a scortarla: «Illegale»; Una nave petroliera russa sequestrata dagli Usa ha riaperto le ostilità tra Mosca e Washington; Petroliera russa sequestrata dagli Usa: il no all’alt, la fuga e il cambio di bandiera in pieno…; Usa, petroliera russa sequestrata per violazione sanzioni. Pentagono: Stop greggio venezuelano.

Petroliera Marinera sequestrata, Mosca: "Avevamo informato gli Usa che è russa" - La Casa Bianca aveva detto di aver considerata la nave "apolide" ... altoadige.it