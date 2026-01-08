Pesca illegale in un' area vietata del lago di Bomba multa ai pescatori di carpe

Nel lago di Bomba, alcuni pescatori sono stati multati per aver utilizzato reti in un'area soggetta a restrizioni “no kill”. La normativa vieta la cattura e il mantenimento di pesci in questa zona, finalizzata alla tutela dell’ecosistema. L'intervento delle autorità ha sottolineato l'importanza di rispettare le norme di conservazione ambientale per preservare la biodiversità locale.

Stavano pescando con una rete nel lago di Bomba in un'area sottoposta a regime di “no kill”, dove la cattura e la detenzione del pesce sono severamente vietate. E dovranno pagare una sanzione amministrativa di 166,66 euro, un terzo della somma massima prevista.I pescatori sono stati sorpresi dai. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Bomba: pesca illegale nel lago, sequestrate 20 carpe - I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Villa Santa Maria hanno sorpreso alcuni pescatori intenti a praticare pesca illegale presso il Lago di Bomba, in un’area sottoposta a regime di “no kill” ... rete8.it