Pesca illegale in un' area vietata del lago di Bomba multa ai pescatori di carpe
Nel lago di Bomba, alcuni pescatori sono stati multati per aver utilizzato reti in un'area soggetta a restrizioni “no kill”. La normativa vieta la cattura e il mantenimento di pesci in questa zona, finalizzata alla tutela dell’ecosistema. L'intervento delle autorità ha sottolineato l'importanza di rispettare le norme di conservazione ambientale per preservare la biodiversità locale.
Stavano pescando con una rete nel lago di Bomba in un'area sottoposta a regime di “no kill”, dove la cattura e la detenzione del pesce sono severamente vietate. E dovranno pagare una sanzione amministrativa di 166,66 euro, un terzo della somma massima prevista.I pescatori sono stati sorpresi dai. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
