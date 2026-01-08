Permessi retribuiti a scuola 3+ 6 giorni | un diritto contrattuale conquistato e garantito dall’autocertificazione

I permessi retribuiti a scuola, articolati in 3 giorni più 6 di autocertificazione, rappresentano un diritto contrattuale garantito ai docenti. Nonostante siano passati oltre 30 anni dalla loro introduzione, alcuni dirigenti scolastici ancora limitano l’accesso a questa tutela, creando situazioni di incertezza e disagio. È importante conoscere i propri diritti e le normative vigenti per assicurare un’applicazione corretta e uniforme di queste prerogative.

Nonostante siano trascorsi ben 30 anni dall’entrata in vigore della normativa contrattuale sulla fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari, ci sono ancora dirigenti scolastici che limitano il diritto dei docenti a usufruire dei 6 giorni di ferie durante le attività didattiche come permessi retribuiti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Permessi retribuiti a scuola: un diritto contrattuale conquistato, fondato sulla contropartita e garantito dall’autocertificazione Leggi anche: Permessi retribuiti per assistere il proprio animale domestico: chi ne ha diritto secondo la Cassazione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Malattia del bambino: 10 giorni di permesso annuali non retribuiti dai 4 ai 14 anni. Novità in Legge di Bilancio 2026; Lavoratori fragili e caregiver: dal 1° gennaio dieci ore di permesso, ecco come chiederle; Legge 104, 10 ore di permesso retribuito in più (ma non per tutti): ecco chi può riceverle e come fare richiesta; Bonus 2026 per famiglie: cosa cambia e quali aiuti chiedere. Ogni docente di ruolo ha a disposizione ogni anno 9 giorni complessivi di assenza retribuita per motivi personali e familiari. 3 sono permessi retribuiti veri e propri, mentre gli altri 6 sono giorni di ferie che il contratto consente di utilizzare come permessi ai sens - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.