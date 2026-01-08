Perde 3mila euro alle macchinette videopoker e chiede aiuto al 112

Da novaratoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha perso 3.000 euro giocando alle macchinette videopoker e, preoccupato per la situazione, ha chiamato il numero di emergenza 112. La vicenda evidenzia i rischi del gioco compulsivo e l'importanza di chiedere supporto in caso di difficoltà.

Una serata trascorsa davanti alle macchinette videopoker finita con 3mila euro persi e la chiamata al 112 per chiedere aiuto.É quello che è successo nel Vco a un giovane residente nel Verbano, che dopo aver realizzato di aver perso migliaia di euro e sopraffatto dal peso di dover tornare a casa. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Mi stanno seguendo", donna chiede aiuto al 112: arrestato in auto un poliziotto (insieme a un complice)

Leggi anche: “Sono stata aggredita dal mio compagno”: la donna chiama il 112 e chiede aiuto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.