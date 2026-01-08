Perde 3mila euro alle macchinette videopoker e chiede aiuto al 112
Un uomo ha perso 3.000 euro giocando alle macchinette videopoker e, preoccupato per la situazione, ha chiamato il numero di emergenza 112. La vicenda evidenzia i rischi del gioco compulsivo e l'importanza di chiedere supporto in caso di difficoltà.
Una serata trascorsa davanti alle macchinette videopoker finita con 3mila euro persi e la chiamata al 112 per chiedere aiuto.É quello che è successo nel Vco a un giovane residente nel Verbano, che dopo aver realizzato di aver perso migliaia di euro e sopraffatto dal peso di dover tornare a casa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
