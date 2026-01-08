‘Perché vivete? Bruciate vive’ | a chi era rivolta la frase choc della madre di Greta Rossetti che fa pensare a Crans

Durante i funerali delle vittime italiane a Crans-Montana, la madre di Greta Rossetti ha pronunciato una frase che ha suscitato molte polemiche sui social. In una diretta con la figlia e Perla Vatiero, l'espressione “Perché vivete? Bruciate vive” ha attirato l’attenzione, sollevando interrogativi sulla sensibilità e il contesto di un momento di lutto. Un episodio che ha acceso il dibattito pubblico sulla gestione delle emozioni in momenti di grave dolore.

La frase choc durante la diretta social. Nei giorni di lutto e dei funerali delle sei vittime italiane della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, è finita al centro delle polemiche social per una frase pronunciata durante una diretta con la figlia e Perla Vatiero, ex vincitrice del Grande Fratello. Secondo quanto riportato dai media e diffuso su X, la Bonifacio ha risposto a commenti negativi di utenti social con queste parole: "Ma perché vivete? Perché non eravate voi al posto di quei ragazzini, bruciate vive? Streghe". Il riferimento, benché non esplicitato, appare chiaro: la tragedia di Crans-Montana, nella quale 40 ragazzi persero la vita e oltre 100 rimasero feriti a causa di un incendio divampato all'interno di un locale mentre festeggiavano l'arrivo del nuovo anno.

