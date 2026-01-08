Perché tornare ai sei giorni lavorativi come vuole la Coop sarebbe illegale e antistorico
La proposta di ripristinare i sei giorni lavorativi, sostenuta dalla Coop, solleva questioni di natura legale e storica. Un ritorno alle chiusure domenicali, spesso difeso dai piccoli esercenti, si inserisce in un dibattito più ampio su diritti, normative e tradizioni. È importante analizzare con attenzione le implicazioni di tali cambiamenti, considerando il rispetto delle normative vigenti e il contesto socio-economico attuale.
Tornare alle chiusure domenicali? La proposta questa volta non arriva dai piccoli esercenti, ma dalla Coop. Intervistato dal Sole 24 Ore, il presidente di Ancc-Coop, Ernesto Dalle RiveContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Perché Coop vuole cedere i supermercati (anche) nei dintorni di Roma
Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee apre al trasferimento in giallorosso? Gasperini vuole un rinforzo offensivo e l’ex Bologna sarebbe pronto a tornare in Italia
Emily in Paris torna con la stagione 6 | perché Netflix ha detto subito sì.
SCHIFANI SI LAMENTA DELLA MANCANZA DEI MEDICI AL PRONTO SOCCORSO, PERCHÉ NON FA TORNARE IL CUGINO DI TAMAJO AL SUO REPARTO Nei giorni scorsi il re ha tuonato: non ci possono esser code al pronto soccorso di Villa Sofia di Pa - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.