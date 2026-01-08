Perché tornare ai sei giorni lavorativi come vuole la Coop sarebbe illegale e antistorico

Da ilfoglio.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La proposta di ripristinare i sei giorni lavorativi, sostenuta dalla Coop, solleva questioni di natura legale e storica. Un ritorno alle chiusure domenicali, spesso difeso dai piccoli esercenti, si inserisce in un dibattito più ampio su diritti, normative e tradizioni. È importante analizzare con attenzione le implicazioni di tali cambiamenti, considerando il rispetto delle normative vigenti e il contesto socio-economico attuale.

Tornare alle chiusure domenicali? La proposta questa volta non arriva dai piccoli esercenti, ma dalla Coop. Intervistato dal Sole 24 Ore, il presidente di Ancc-Coop, Ernesto Dalle RiveContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

perch233 tornare ai sei giorni lavorativi come vuole la coop sarebbe illegale e antistorico

© Ilfoglio.it - Perché tornare ai sei giorni lavorativi, come vuole la Coop, sarebbe illegale e antistorico

Leggi anche: Perché Coop vuole cedere i supermercati (anche) nei dintorni di Roma

Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee apre al trasferimento in giallorosso? Gasperini vuole un rinforzo offensivo e l’ex Bologna sarebbe pronto a tornare in Italia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Emily in Paris torna con la stagione 6 | perché Netflix ha detto subito sì.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.