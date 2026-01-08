Perché su Crans-Montana la televisione ha dato il peggio di sé

Negli ultimi giorni, televisione e social media hanno mostrato come il desiderio di commentare ogni evento possa prevalere sulla sensibilità necessaria in situazioni di crisi. A Crans-Montana, questa tendenza si è manifestata in modo evidente, evidenziando come spesso si preferisca l’opinione immediata all’approfondimento rispettoso. È importante riflettere sul ruolo dei media nel mantenere un equilibrio tra informazione e rispetto, soprattutto in momenti delicati.

Negli ultimi giorni la televisione e i social hanno dimostrato che il bisogno di mettere bocca su tutto ha spesso la meglio sulla delicatezza e la sensibilità che una tragedia meriterebbe. Ed è un peccato.

Leggi anche: Cos'è il flashover e perché non ha dato scampo ai raggi al bar di Cans-Montana

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, il peggio non è passato. Il bilancio delle vittime rischia di aggravarsi: «100 feriti in condizioni critiche» – La diretta

