Perché su Crans-Montana la televisione ha dato il peggio di sé
Negli ultimi giorni, televisione e social media hanno mostrato come il desiderio di commentare ogni evento possa prevalere sulla sensibilità necessaria in situazioni di crisi. A Crans-Montana, questa tendenza si è manifestata in modo evidente, evidenziando come spesso si preferisca l’opinione immediata all’approfondimento rispettoso. È importante riflettere sul ruolo dei media nel mantenere un equilibrio tra informazione e rispetto, soprattutto in momenti delicati.
