Perchè serve riportare sui dati la discussione sul digiuno intermittente

8 gen 2026

Il dibattito sul digiuno intermittente è importante per valutare in modo obiettivo i potenziali benefici e rischi di questa pratica. Analizzare i dati permette di comprendere meglio le sue implicazioni sulla salute e di evitare false aspettative. Un’analisi basata su evidenze è fondamentale per chi considera questa metodologia come parte di un percorso di benessere, soprattutto in periodi di cambiamento come dopo le festività.

Dopo le feste, puntualmente, riemerge la promessa di soluzioni semplici a problemi complessi. Tra queste, l’idea del digiuno intermittente ha guadagnato molti seguaci. È una tesi seducente perché consente di evitare la parola che nessuno vuole sentire: calorie. Per esempio, Time-restricted eating (Tre) è una forma di digiuno intermittente caratterizzata da una finestra quotidiana di assunzione del cibo di dieci ore o meno e da un periodo di digiuno prolungato di almeno quattordici ore nell’arco della giornata. Negli ultimi anni questa strategia è diventata sempre più popolare come approccio semplice alla gestione del peso e alla salute metabolica: pochi divieti espliciti, nessuna lista di alimenti proibiti, solo una regola sull’orologio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

