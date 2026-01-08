Perché quest’anno potrebbe venirti molta voglia di comprare una tv | è tutto scritto nei dati

Quest’anno potrebbe essere il momento ideale per acquistare una nuova TV, considerando alcuni dati chiave. La durata media di un televisore è di circa 6,6 anni, e questa estate si svolgono i Campionati Mondiali di Calcio, un evento che invita a rinnovare il proprio dispositivo per un’esperienza migliore. Con queste informazioni, puoi valutare se è il momento giusto per aggiornare il tuo televisore.

Il ciclo di vita di un televisore dura circa 6,6 anni. Questa estate ci saranno i Campionati Mondiali di Calcio. Due fattori che possono portare a un nuovo picco di vendite. Breve analisi di un desiderio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

