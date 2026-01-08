Perché non hai offerto da bere anche a me? poi il pugno | aggressione tra ubriachi in piazza Garibaldi

Un episodio di violenza si è verificato oggi sera in piazza Garibaldi, quando un uomo è stato aggredito durante una discussione degenerata. Le forze dell’ordine, intervenute a seguito di una segnalazione di rissa, hanno constatato che la vittima era un cliente del bar Gianni. L’episodio evidenzia come situazioni di tensione possano facilmente sfociare in comportamenti aggressivi, anche tra persone in stato di ebrezza.

