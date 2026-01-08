Perché la modalità piccante di Grok AI di Eon Musk è finita nel mirino Ue

Da agosto, la modalità “piccante” di Grok, l’IA di Eon Musk integrata nella piattaforma X, ha suscitato attenzione in Europa. Questa funzione consente di creare contenuti espliciti, attirando l’interesse e le preoccupazioni di regolatori e utenti. Di seguito, analizziamo le implicazioni di questa novità e le questioni sollevate dall’utilizzo di un’IA con funzionalità potenzialmente controverse.

Roma, 8 gennaio 2026 – Da agosto, il chatbot, integrato nella piattaforma social X di Musk – e quindi a portata di milioni di utenti – include una cosiddetta modalità “spicy” che permette di generare contenuti espliciti con l’IA. Nelle ultime settimane, questa funzione di “pornificazione” ha portato Grok a produrre immagini sessualmente esplicite di donne, comprese minorenni. I Paesi dell’UE e i legislatori hanno reagito con disgusto, esortando Bruxelles ad accelerare l’applicazione delle norme contro lo sviluppatore di Grok, xAI, mentre lo scandalo continua ad allargarsi. “Questo non è piccante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Perché la modalità “piccante” di Grok (AI di Eon Musk) è finita nel mirino Ue Leggi anche: L’intelligenza artificiale di Elon Musk è impazzita? Perché Grok sta spogliando chiunque Leggi anche: Social "X", la "virata pro-Nato, pro-Ucraina, pro-Ue pro-Trump" dell'intelligenza artificiale Grok sotto l'era di Elon Musk Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pornografia su Grok, Renew chiede a Bruxelles di “agire immediatamente” contro Musk - Il gruppo dei liberali al Parlamento europeo sprona l'esecutivo a rompere gli indugi e a utilizzare gli strumenti a disposizione per vietare la modalità 'piccante' dell'assistente artificiale di X: "N ... eunews.it

Perché la modalità “piccante” di Grok (AI di Eon Musk) è finita nel mirino Ue - L’assistente AI Grok, di proprietà di Elon Musk, è stato progettato fin dall’inizio per essere provocatorio, persino politicamente scorretto. msn.com

Grok di Musk genera video espliciti: arriva la modalità piccante - xAI di Musk lancia Grok Imagine, un generatore di video AI con modalità piccante che può creare contenuti con nudità e materiale esplicito. punto-informatico.it

