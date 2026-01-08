Perché la modalità piccante di Grok AI di Eon Musk è finita nel mirino Ue

Da agosto, la modalità “piccante” di Grok, l’IA di Eon Musk integrata nella piattaforma X, ha suscitato attenzione in Europa. Questa funzione consente di creare contenuti espliciti, attirando l’interesse e le preoccupazioni di regolatori e utenti. Di seguito, analizziamo le implicazioni di questa novità e le questioni sollevate dall’utilizzo di un’IA con funzionalità potenzialmente controverse.

Roma, 8 gennaio 2026 – Da agosto, il chatbot, integrato nella piattaforma social X di Musk – e quindi a portata di milioni di utenti – include una cosiddetta modalità “spicy” che permette di generare contenuti espliciti con l’IA. Nelle ultime settimane, questa funzione di “pornificazione” ha portato Grok a produrre immagini sessualmente esplicite di donne, comprese minorenni. I Paesi dell’UE e i legislatori hanno reagito con disgusto, esortando Bruxelles ad accelerare l’applicazione delle norme contro lo sviluppatore di Grok, xAI, mentre lo scandalo continua ad allargarsi. “Questo non è piccante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

