Perché la Juventus vuole riprendersi Federico Chiesa?

Da ultimouomo.com 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sembra intenzionata a riacquisire Federico Chiesa, secondo fonti affidabili come Fabrizio Romano, Matteo Moretto e Giovanni Albanese. Dopo le vicende recenti, questa notizia sorprende, ma la volontà del club di riportare l’attaccante italiano emerge chiaramente. La possibile operazione riflette l’interesse della società di rafforzare la propria rosa con un giocatore chiave, considerando il suo valore e il suo ruolo nel progetto sportivo.

La notizia è arrivata quasi come uno scherzo: la Juventus vuole Federico Chiesa. Ma come? Dopo tutto quello che è successo? A riportarla, però, non è stato il flusso poco credibile del calciomercato, ma giornalisti con fonti affidabili come Fabrizio Romano, Matteo Moretto e Giovanni Albanese, da sempre vicino ai fatti bianconeri. Secondo David Ornstein di The Athletic sarebbe anche arrivata al Liverpool un’offerta da 6,5 milioni di sterline da parte della Juventus, visto che il club inglese vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Il calciomercato di gennaio è strano, ma è davvero così strano? Il fatto è che nel calcio tutto cambia molto rapidamente e, rispetto al momento della sua polemica cessione, alla Juventus tutto è cambiato: non c’è più Thiago Motta che lo aveva sbattuto fuori dal progetto tecnico senza tanti complimenti e non c’è più Cristiano Giuntoli che lo aveva messo sul mercato subito dopo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

