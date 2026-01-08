Perché in Svizzera i supermercati chiudono così presto? La spiegazione di un ex frontaliere

In Svizzera, i supermercati chiudono generalmente prima rispetto ad altri paesi, un fenomeno che può sorprendere chi si trasferisce o lavora come frontaliere. Questa abitudine riflette le normative locali, le tradizioni culturali e le pratiche commerciali del paese. Comprendere le ragioni di questa chiusura anticipata aiuta a pianificare meglio le attività quotidiane e a conoscere più approfonditamente le peculiarità del vivere e lavorare in Svizzera.

Chi si trasferisce in Svizzera o ci lavora come frontaliere se ne accorge subito: i supermercati chiudono presto. Molto presto. Alle 18 o alle 18:30 in molti cantoni, con qualche eccezione nei giorni feriali. Un orario che per un italiano sembra quasi assurdo, soprattutto se confrontato con quello dei negozi nel nostro Paese, spesso aperti fino a tarda sera. Ma perché succede? È solo una questione culturale o c’è qualcosa di più profondo dietro questa scelta? A spiegarlo è un ex frontaliere, che per anni ha vissuto a cavallo tra Italia e Svizzera, sperimentando entrambi i modelli. Una domanda che si fanno tutti appena arrivano. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Perché in Svizzera i supermercati chiudono così presto? La spiegazione di un ex frontaliere Leggi anche: Perché la carriera di Pjanic è finita così presto Leggi anche: La crisi intorno a Roma. Chiudono supermercati Coop e Superconti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Perché in Svizzera i supermercati chiudono così presto? La spiegazione di un ex frontaliere - In Svizzera non è un caso: c’è una regola precisa che sorprende tutti. urbanpost.it

Il Salento in Svizzera di Biancarosa Urso. . Anche in Svizzera è arrivata la Befana Salentina, e non solo, perché anche il Befano ha voluto omaggiare questo giorno e seguire la tradizione svizzera Quanto mi piace questo giorno, ed ho anche dei bellissim - facebook.com facebook

"Il nostro ponte aereo con gli elicotteri sta funzionando bene e abbiamo gli ultimi due casi previsti per oggi" in arrivo dalla Svizzera. I due elicotteri sono in atterraggio, uno alle 19.10 e uno alle 19.30 e portano due ragazzini, due 15enni anche loro, di Milano, x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.