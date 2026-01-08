Perché in Svizzera i supermercati chiudono così presto? La spiegazione di un ex frontaliere

Da urbanpost.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Svizzera, i supermercati chiudono generalmente prima rispetto ad altri paesi, un fenomeno che può sorprendere chi si trasferisce o lavora come frontaliere. Questa abitudine riflette le normative locali, le tradizioni culturali e le pratiche commerciali del paese. Comprendere le ragioni di questa chiusura anticipata aiuta a pianificare meglio le attività quotidiane e a conoscere più approfonditamente le peculiarità del vivere e lavorare in Svizzera.

Chi si trasferisce in Svizzera o ci lavora come frontaliere se ne accorge subito: i supermercati chiudono presto. Molto presto. Alle 18 o alle 18:30 in molti cantoni, con qualche eccezione nei giorni feriali. Un orario che per un italiano sembra quasi assurdo, soprattutto se confrontato con quello dei negozi nel nostro Paese, spesso aperti fino a tarda sera. Ma perché succede? È solo una questione culturale o c’è qualcosa di più profondo dietro questa scelta? A spiegarlo è un ex frontaliere, che per anni ha vissuto a cavallo tra Italia e Svizzera, sperimentando entrambi i modelli. Una domanda che si fanno tutti appena arrivano. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

perch233 in svizzera i supermercati chiudono cos236 presto la spiegazione di un ex frontaliere

© Urbanpost.it - Perché in Svizzera i supermercati chiudono così presto? La spiegazione di un ex frontaliere

Leggi anche: Perché la carriera di Pjanic è finita così presto

Leggi anche: La crisi intorno a Roma. Chiudono supermercati Coop e Superconti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

perch233 svizzera supermercati chiudonoPerché in Svizzera i supermercati chiudono così presto? La spiegazione di un ex frontaliere - In Svizzera non è un caso: c’è una regola precisa che sorprende tutti. urbanpost.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.