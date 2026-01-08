Per Toprak Razgatl?o?lu test sulla Skoda

Toprak Razgatlioglu, pluricampione della Superbike e prossimo al debutto in MotoGP con Yamaha, ha recentemente partecipato a un test su un circuito sterrato a bordo di una Skoda Fabia R5. L'evento ha rappresentato un'occasione per lo sportivo di valutare le proprie capacità di guida in condizioni diverse dal consueto, dimostrando versatilità e interesse verso nuove sfide nel mondo delle competizioni motoristiche.

Il turco, tre volte Campione della Superbike e prossimo al debutto in MotoGP con la Yamaha, ha voluto mettersi alla prova su un circuito sterrato guidando una Fabia R5. Il pilota turco Toprak Razgatl?o?lu, per tre volte campione della Superbike e destinato in questo 2026 a esordire nella MotoGP su una Yamaha M1 del Team . 🔗 Leggi su Tuttorally.news Leggi anche: Superbike, Jerez: Toprak Razgatlioglu è campione del mondo Leggi anche: SpaceX fa il punto sulla Starship per la Luna: già effettuati test sulla cabina e software di navigazione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Guintoli: "Quando la MotoGP tornerà ‘vera’, Toprak diventerà un’arma” - Per via delle gomme e dei dispositivi di abbassamento, una MotoGP va guidata in modo completamente diverso, ma quando si passerà al ... gpone.com

Le prime impressioni di Razgatlioglu in MotoGP dopo il test di Valencia - Il pilota turco, scaduto il contratto con la BMW in SBK, ha fornito le prime sensazioni dopo il test svolto in Spagna a novembre ... formulapassion.it

Razgatlioglu: "So cosa voglio", Toprak avvisa Marquez e Bagnaia. Aleix Espargaro, basta ciclismo: solo Honda - Razgatlioglu ha parlato del sogno di vincere anche in MotoGP, un altro sogno invece finisce, quello nel ciclismo di mentre Aleix Espargaro che lascia per sviluppare la Honda ... sport.virgilio.it

The Day Toprak BROKE MotoGP! ? Aragon Test Results That Shocked The World!

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.