Per la pace per la solidarietà per il diritto internazionale | manifestazione a Palermo il 10 gennaio

Il 10 gennaio a Palermo si terrà una manifestazione in difesa del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei popoli. In questa occasione, si evidenzia l’importanza di rispettare le scelte di una comunità nel gestire le proprie risorse naturali, privilegiando il bene comune rispetto ai interessi privati. Un gesto di solidarietà che richiama anche altre realtà, come Caracas, per sostenere valori fondamentali di pace e giustizia.

Per Palermo come per Caracas. Difendiamo il diritto internazionale e l'autodeterminazione di un popolo nella legittima scelta di usare le proprie risorse naturali a vantaggio della comunità e non del profitto privato. Se volessimo adattare alla nostra realtà territoriale questi due grandi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Venezuela: Giustizia e Pace Europa, “solidarietà al popolo venezuelano”. Rispettare diritto internazionale e sovranità nazionale - presidenza di Giustizia e Pace Europa esprime “la sua profonda solidarietà al popolo venezuelano, che per molti anni ha sopportato difficoltà, instabilità e sofferenze, e che ora si trova ad aff ... agensir.it