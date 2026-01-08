Per il matrimonio della nostra amica, abbiamo ideato un tema originale:

“ Upstage the bride “, ovvero, “ supera la sposa “. Come? Con il look. La storia è quella di due amiche della sposa che decidono di lanciare un tema con un video su TikTok – da oltre un milione di views – e il tema è proprio quello di cercare di battere, attenzione, persino la sposa. Erin, fotografa che vive a Orange County, in California, ha immortalato se stessa e la sua amica Carlee con gli outfit scelti per il giorno delle nozze. Carlee ha sfoggiato un abito nero tempestato di strass, guanti neri trasparenti da opera e gioielli scintillanti, mentre Erin ha indossato un abito midi azzurro chiaro in pizzo e glitter. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per il matrimonio della nostra amica abbiamo deciso di sfidarla con un tema. Quale? Provare ad oscurarla, dicendo a tutti gli invitati di provare a vestirsi meglio di lei”: la storia di Erin e Carlee

