Per il 9 Gennaio accanto alle Fonderie un' opera dedicata alle madri in attesa di giustizia

8 gen 2026

Il 9 gennaio, accanto alle Fonderie di Modena, verrà presentata un’opera dedicata alle madri in attesa di giustizia. Il manifesto

Il manifesto "9 gennaio, oggi", realizzato dal Collettivo Fx in collaborazione con Arci Modena, è dedicato alla memoria delle madri delle sei vittime dell'eccidio delle fonderie di Modena, rappresentate in attesa accanto al corpo disteso della giustizia, per ricordarci che essa non esiste senza. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

