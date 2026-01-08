Per il 9 Gennaio accanto alle Fonderie un' opera dedicata alle madri in attesa di giustizia
Il 9 gennaio, accanto alle Fonderie di Modena, verrà presentata un’opera dedicata alle madri in attesa di giustizia. Il manifesto
Il manifesto "9 gennaio, oggi", realizzato dal Collettivo Fx in collaborazione con Arci Modena, è dedicato alla memoria delle madri delle sei vittime dell'eccidio delle fonderie di Modena, rappresentate in attesa accanto al corpo disteso della giustizia, per ricordarci che essa non esiste senza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Accampamento e mezzi rubati, si "ripopola" l'area accanto alle ex Fonderie
Leggi anche: Legge di bilancio: dallo stop alle supplenze brevi, alle novità per il TFR/TFS, dalle modifiche ai congedi parentali alle lavoratrici madri. Quello che interessa il mondo della scuola
Eccidio delle Fonderie Riunite. Dopo 75 anni si rinnova il ricordo. Domani cerimonia alla Crocetta.
Modena, “9 gennaio, oggi”: un’opera sulle madri in attesa di giustizia - Il manifesto “9 gennaio, oggi”, realizzato dal Collettivo FX in collaborazione con Arci Modena, è dedicato alla memoria delle madri delle sei vittime dell’Eccidio delle Fonderie di Modena, rappresenta ... sassuolo2000.it
Eccidio delle Fonderie Riunite. Dopo 75 anni si rinnova il ricordo. Domani cerimonia alla Crocetta - Sabato alle 15 trekking urbano ’Un sentiero di storie’ con partenza dalla Pilastrata dell’ex podere Transi ... msn.com
© Resilienza: " ieri 7 gennaio. Il giorno del rientro a scuola dopo le feste di Natale. Il giorno in cui si rimettono le sveglie, si infilano i libri nello zaino, si torna a sedersi accanto ai compagni di sempre. Un giorno normale. Uno di quelli che sembrano scontati, q - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.