Secondo alcune indiscrezioni, i creatori dei Duffer avrebbero in serbo un finale alternativo per Stranger Things. Questa notte, molti fan si sono collegati a Netflix, sperando di scoprire eventuali novità o anticipazioni sul possibile epilogo della serie. Rimane però da verificare se queste voci corrispondano a realtà o siano semplici supposizioni.

Q uesta notte, i fan di Stranger Things si sono sintonizzati su Netflix in speranzosa attesa del famigerato ConformityGate. Il nono e ultimo episodio della saga. Un misterioso finale a sorpresa che avrebbe dovuto soddisfare le alte aspettative degli appassionati e, soprattutto, rispondere alla domanda delle domande: Dove è finita Undici? La verità è che la sola e unica conclusione è quella dell’episodio 8, andato in onda il 1 gennaio 2026. Nessuna alternativa è contemplata (ma sarebbe stato fantastico). I Duffer Brothers, registi di Stranger Things 5: «Ora capirete cosa è il sottosopra» X Leggi anche › Il finale di “Stranger Things 5” volume 3? Imperfetto e bellissimo Stranger Things, il finale e la teoria ConfomityGate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per i fan i Duffer avrebbero in serbo un finale alternativo a quello ufficiale

Leggi anche: Chainsaw Man, MAPPA regala un finale alternativo dell'ultimo film ai fan

Leggi anche: Stranger Things, i fratelli Duffer reagiscono ai commenti negativi dei fan sul finale: "Vaffan..o a Vecna!"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Stranger Things, la teoria del 'Conformity Gate'. Nuovo episodio?; Alfa Romeo Stelvio, possibili novità al Salone di Bruxelles; Omicidio di Hassan Matrid nella Bergamasca, c'è un fermo; Incidente sull'A26 Genova-Gravellona Toce tra bus e camion: un morto e 20 feriti.

Stranger Things, i fratelli Duffer rispondono alla domanda che assale i fan dopo il finale di stagione: tutta la verità - Dopo il gran finale di Stranger Things, i creatori della serie fantasy, i fratelli Duffer, rivelano dettagli mai raccontati sull’esercito e altri protagonisti. libero.it