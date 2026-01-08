Per i fan i Duffer avrebbero in serbo un finale alternativo a quello ufficiale
Secondo alcune indiscrezioni, i creatori dei Duffer avrebbero in serbo un finale alternativo per Stranger Things. Questa notte, molti fan si sono collegati a Netflix, sperando di scoprire eventuali novità o anticipazioni sul possibile epilogo della serie. Rimane però da verificare se queste voci corrispondano a realtà o siano semplici supposizioni.
Q uesta notte, i fan di Stranger Things si sono sintonizzati su Netflix in speranzosa attesa del famigerato ConformityGate. Il nono e ultimo episodio della saga. Un misterioso finale a sorpresa che avrebbe dovuto soddisfare le alte aspettative degli appassionati e, soprattutto, rispondere alla domanda delle domande: Dove è finita Undici? La verità è che la sola e unica conclusione è quella dell’episodio 8, andato in onda il 1 gennaio 2026. Nessuna alternativa è contemplata (ma sarebbe stato fantastico). I Duffer Brothers, registi di Stranger Things 5: «Ora capirete cosa è il sottosopra» X Leggi anche › Il finale di “Stranger Things 5” volume 3? Imperfetto e bellissimo Stranger Things, il finale e la teoria ConfomityGate. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Scrivere le ultime battute che questi personaggi avrebbero mai pronunciato è stato davvero difficile", hanno ammesso i fratelli Duffer nel trailer, mentre le immagini mostrano gli attori visibilmente commossi durante la lettura del copione. I creatori di Stranger Th facebook
