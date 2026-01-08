‘Per futili motivi’ | viaggio nel futuro distopico con Proietti e Marciante

Domenica alle 21, al teatro comunale di Predappio, si terrà la rappresentazione di

Domenica alle 21 al teatro comunale di Predappio, per la stagione a cura del Teatro delle Forchette, andrà in scena ‘ Per futili motivi ’. In un futuro distopico, una nuova e inquietante Costituzione Nazionale stabilisce che "È l’odio che ci rende più forti. Più uniti e sicuri". Un mondo capovolto, in cui la cooperazione è considerata debolezza, mentre aggressività e diffidenza diventano i fondamenti della convivenza civile. Da questo paradosso prende vita una commedia brillante e surreale scritta da Andrea Muzzi e diretta da Marco Carniti, che trasporta il pubblico in una realtà fantastica, ma non così distante dalla nostra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

