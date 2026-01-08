Per 10 giorni treni cancellati e modifiche ai percorsi

Dal 14 al 23 gennaio 2026, sulla linea Pescara-Foggia, tra San Vito-Lanciano e San Severo, si prevedono treni cancellati e modifiche ai percorsi a causa di lavori di manutenzione e potenziamento. Questa seconda metà di gennaio comporta disagi nel traffico ferroviario lungo la tratta Adriatica, influenzando la regolarità dei servizi e i tempi di viaggio. È consigliabile consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di pianificare gli spostamenti.

Sciopero 9 – 10 gennaio 2026: treni garantiti e cancellati

Treni, nuovo stop di 10 giorni per lavori sull'Adriatica: in Puglia deviazioni e corse in bus. Ecco tutte le modifiche - Dal 14 al 23 gennaio scatta la terza fase degli interventi di manutenzione e potenziamento sulla linea Pescara–Foggia, tra San Vito (CH) e San Severo (FG), e sulla tratta Bari–Barletta

Treni, bus, aerei e personale scolastico pronti a fermarsi: due giorni ad alta tensione con disagi in tutta Italia. Ecco il calendario completo e cosa aspettarsi

Nella sua crudezza, il dato è oggettivamente impressionante: le Frecce che hanno attraversato il Paese negli ultimi dodici mesi hanno accumulato un ritardo complessivo di quasi due anni (676 giorni per l'esattezza, pari a un anno e dieci mesi).

