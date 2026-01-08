Penso che Guehi resterà dice Glasner

Il manager del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha dichiarato di ritenere che il capitano Marc Guehi rimarrà in squadra durante questa finestra di mercato, prima di diventare free agent a giugno. La notizia ha suscitato poche polemiche sui social, offrendo una prospettiva chiara sulle intenzioni del club riguardo al difensore. La situazione potrebbe influenzare il mercato e le strategie future del Crystal Palace.

Il manager del Crystal Palace Oliver Glasner dice che pensa che il capitano Marc Guehi rimarrà con il club questo mese prima di partire come free agent in estate. Manchester City e Liverpool sono stati collegati con una mossa per il nazionale inglese questo mese poiché il suo contratto scade a Selhurst Park. Newcastle e Liverpool sono andati vicini a ingaggiare il difensore centrale nelle ultime due estati e Glasner è fiducioso che rimarrà fino alla fine della stagione in corso. Parlando a Sky Sports, Glasner ha detto: "Se l'offerta sarebbe stata abbastanza alta last summer Al club andava bene e Marc voleva andarsene, poi non sarebbe più stato un giocatore del Palace.

