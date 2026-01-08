Pensioni 2026 la Lega é passata da ‘Aboliremo la Fornero’ a peggiorarla le parole di Damiano

In un’intervista su Radio Radicale, l’Onorevole Cesare Damiano analizza i cambiamenti nelle proposte della Lega sulle pensioni 2026, passando da un’idea di abolizione della riforma Fornero a un peggioramento delle sue condizioni. Le sue parole evidenziano un quadro critico nei confronti del governo e del ministro Giorgetti, sottolineando come le scelte in materia previdenziale abbiano subito una significativa trasformazione nel corso delle ultime settimane.

In questi giorni mi sono imbattuta in un interessante intervista che l’Onorevole Cesare Damiano ha rilasciato nella sua rubrica settimanale ‘ I 10 minuti con Cesare Damiano’ a Sonia Martina su Radio Radicale, in cui già in data 19 dicembre emergeva un commento amaro e critico nei confronti del Governo ed in particolare nei confronti della Lega, che maggiormente si é occupata della parte previdenziale, col Ministro Giorgetti, in questa legge di Bilancio. Effettivamente il già Ministro del Lavoro nonché Presidente dell’Associazione Lavoro e Welfare, ha fatto notare come si sia passati dalla campagna ‘dura’ e anche ‘sopra le righe’ di Salvini in cui si prometteva di ‘Abolire la Fornero’, a dover quasi sperare che nessuno tocchi la legge Fornero, dal momento che le misure adottate in questa Legge di Bilancio hanno peggiorato e di molto la tanto criticata Legge stessa. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

