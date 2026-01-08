Pendolari primo incontro con Boni Da oggi lavori sulla linea per Firenze

Domani alle 10.30 si terrà il primo incontro del Tavolo permanente sui trasporti ferroviari della linea Roma-Firenze, promosso dall’assessorato regionale alle infrastrutture e ai trasporti, guidato da Filippo Boni. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto per migliorare i servizi ferroviari tra le due città, coinvolgendo pendolari e stakeholder. La riunione si inserisce nel percorso di ascolto e sviluppo delle infrastrutture ferroviarie regionali.

È convocato per domani alle 10.30 il primo incontro del Tavolo permanente sui trasporti ferroviari della linea Roma-Firenze, promosso dall'assessorato regionale alle infrastrutture e ai trasporti guidato da Filippo Boni. Ne prenderanno parte, oltre all'assessore, i comitati dei pendolari, i sindaci e gli amministratori locali dei territori interessati - tra cui ovviamente quelli del Valdarno - Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana e i rappresentanti della Regione Toscana. L'iniziativa avrà cadenza periodica e si propone di diventare un punto di riferimento stabile per il monitoraggio del servizio ferroviario e per il confronto diretto tra istituzioni, aziende e utenti.

