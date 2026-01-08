Pellegatti | Per il rinnovo di Maignan un ostacolo Coppola? Mi hanno detto che …

Il giornalista Carlo Pellegatti commenta le ultime novità sul mercato del Milan, evidenziando un possibile ostacolo nel rinnovo di Maignan. Inoltre, si è soffermato sulle voci riguardanti Coppola, fornendo aggiornamenti e dettagli sulle trattative in corso. Un quadro chiaro delle questioni contrattuali e di mercato che interessano il club, senza enfasi o sensazionalismi.

Pellegatti sorride: “Sono sorpreso dal Milan, rinnovo ora dipende da Maignan” - Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la notizia rilasciata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport in merito ai passi avanti che ci sarebbero stati tra la società e ... milannews.it

Milan, senti Pellegatti: "Maignan e il suo agente non ne vogliono più sapere del rinnovo, ecco perché andrà via a zero" - Carlo Pellegatti è felice per il derby vinto dal Milan contro l'Inter, ma diventa "matto" all'idea di perdere Mike Maignan a parametro zero al termine di questa stagione, quando scadrà il suo ... calciomercato.com

La telenovela " #Milan e il rinnovo di #Maignan" potrebbe risolversi nei prossimi giorni. Carlo #Pellegatti e @monicolombo ci spiegano come va la trattativa. Ascolta il #podcast al link: urly.it/31ddrj x.com

' Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24, Milan e Maignan stanno facendo progressi importanti per il rinnovo di contratto: "Il rinnovo di Maignan con il Milan non è mai stato così vici - facebook.com facebook

