Pelle più giovane di 10 anni e capelli di seta senza spendere 1 euro | è il trucco delle star

Scopri come migliorare la salute della pelle e dei capelli senza spendere nulla, grazie a un semplice trucco delle star. Dormire su una federa di seta può ridurre rughe e crespo, favorendo un aspetto più giovane e i capelli più setosi. Un metodo naturale e accessibile che, se adottato quotidianamente, può fare la differenza nel benessere della tua pelle e dei tuoi capelli.

Dormire su una federa di seta riduce il crespo e le rughe, migliora la pelle e i capelli. Il beauty trick più sottovalutato di sempre Non credevo che un oggetto così semplice potesse fare davvero la differenza, ma da quando ho iniziato a dormire con una federa di seta qualcosa è cambiato. I miei capelli sono meno crespi, più ordinati già appena sveglia. La pelle del viso, stranamente, è diventata più luminosa. Tutto è iniziato per caso, mentre parlavo con alcune colleghe beauty editor durante una pausa caffè (che per me è sempre tè), e mi lamentavo dell'effetto frizz e dei soliti capelli ingestibili.

