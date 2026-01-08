’Peace on Earth’ ultimi giorni alla Rocca Maggiore Assisi punta su Banksy e le videoproiezioni della pace

Fino a domenica, Assisi ospita la mostra di Banksy alla Rocca Maggiore e le videoproiezioni natalizie dedicate alla pace nell’arte contemporanea. Un’occasione per scoprire opere e installazioni che riflettono sul tema della pace, attirando visitatori da tutta Italia e dall’estero. La città, conosciuta per il suo patrimonio spirituale, si arricchisce di eventi che invitano alla riflessione e alla condivisione dei valori di armonia.

C’è tempo fino a domenica, ad Assisi, per visitare la mostra di Banksy alla Rocca Maggiore di Assisi e le originali videoproiezioni natalizie sul tema della pace nell’ arte contemporanea, che hanno reso unico il Natale nella città serafica richiamando visitatori da tutta Italia e dal mondo. La mostra “ Peace on Earth ” è stata promossa dal Comune, prodotta da Opera Laboratori a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani e ha subito conquistato il pubblico. Era stata inaugurata il 16 aprile scorso ed è stata prorogata di due mesi rispetto alla scadenza prevista, sull’onda dello straordinario successo e del record di visitatori registrati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

