Paura per la giornalista Sara Carbonero | operata d' urgenza alle Canarie

Sara Carbonero, nota giornalista e conduttrice spagnola, si trova attualmente in ospedale a Lanzarote, alle Canarie. Dopo un intervento chirurgico d’urgenza avvenuto il 2 gennaio, la sua condizione viene monitorata attentamente. La situazione è oggetto di attenzione, ma al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul suo stato di salute.

Sara Carbonero, giornalista e conduttrice spagnola, è attualmente ricoverata in un ospedale di Lanzarote, alle Canarie, dove lo scorso 2 gennaio è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. L'ex moglie del portiere Iker Casillas si trovava in vacanza sull'isola con il compagno e un.

