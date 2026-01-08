Paura a Canzo | due tentativi di rapina in poche ore uno con una pistola e l’altro con un machete

A Canzo, durante l’Epifania, si sono verificati due tentativi di rapina avvenuti a poche ore di distanza, uno con una pistola e l’altro con un machete. La notizia, diffusa sui social, ha suscitato preoccupazione tra i cittadini. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli di questi episodi e garantire la sicurezza nel paese.

La segnalazione è comparsa anche sui social e in poche ore ha fatto il giro del paese. A Canzo, il giorno dell’Epifania, la paura è emersa nei racconti delle vittime, con due episodi distinti avvenuti a distanza di poche ore e ora al centro delle indagini dei carabinieri.A far scattare l’allarme. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

