Pat Cash preoccupato dal dualismo Sinner-Alcaraz | Non è necessariamente una cosa positiva

Pat Cash esprime alcune preoccupazioni riguardo al dualismo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, attuali protagonisti del circuito tennistico mondiale. I due giovani talenti hanno dominato le ultime finali Slam e conquistato tutti i titoli Major disponibili nel biennio 2024-2025, suscitando discussioni sui possibili effetti di questa rivalità sulla competitività e sulla crescita del tennis internazionale.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono gli attuali dominatori del tennis mondiale, avendo monopolizzato le ultime tre finali Slam e soprattutto avendo conquistato tutti i titoli Major a disposizione nel biennio 2024-2025. L'italiano e lo spagnolo stanno vivendo una rivalità entusiasmante, che rischia però di concedere le briciole al resto della concorrenza per tanti anni alla luce della giovane età dei due protagonisti (24 anni Jannik, 22 Carlos). " È una corsa a due, e non credo che sia necessariamente una cosa positiva. Vogliamo vedere delle grandi finali tra loro come quella del Roland Garros, che alza l'asticella così in alto al punto che tutti vogliono che si ripeta.

