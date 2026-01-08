Pasticcio Medicina l’Università di Firenze prepara i corsi di recupero per gli studenti

L’Università di Firenze ha avviato un programma di corsi di recupero destinato agli studenti di Medicina e Odontoiatria che, a seguito delle prove del semestre filtro, necessitano di sostenere esami integrativi o non sono inclusi in graduatoria. Questa iniziativa mira a offrire supporto e opportunità di recupero, favorendo il proseguimento degli studi in modo efficace e senza interruzioni.

