Pasticcio Medicina l’Università di Firenze prepara i corsi di recupero per gli studenti
L’Università di Firenze ha avviato un programma di corsi di recupero destinato agli studenti di Medicina e Odontoiatria che, a seguito delle prove del semestre filtro, necessitano di sostenere esami integrativi o non sono inclusi in graduatoria. Questa iniziativa mira a offrire supporto e opportunità di recupero, favorendo il proseguimento degli studi in modo efficace e senza interruzioni.
Avvocata Cathy La Torre. . Gli studenti di Medicina stanno passando una specie di calvario con il semestre filtro che si sta rivelando un enorme pasticcio. Peccato che non ne parli quasi nessuno e che la Ministra interessata abbia bollato quegli studenti come “ - facebook.com facebook
