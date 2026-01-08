Passione treni Aperto il plastico a Badia a Cerreto

A Badia a Cerreto, il plastico ferroviario San Filippo riapre le sue porte a Gambassi Terme, offrendo un'occasione di scoperta e di interesse per appassionati e famiglie. Un percorso che permette di osservare da vicino il mondo dei treni in scala, con attenzione ai dettagli e alla cura delle riproduzioni. Un momento di condivisione per chi desidera conoscere meglio la passione per il modellismo ferroviario in un ambiente tranquillo e accogliente.

GAMBASSI TERME Per la gioia di grandi e piccini, torna ad animarsi il plastico ferroviario San Filippo di Badia a Cerreto a Gambassi. Sabato prossimo dalle 15.30 alle 19, in via della Costituente 22, sarà possibile apprezzare al meglio il plastico ormai famoso in tutta la Toscana, noto per essere uno dei più grandi mai realizzati. Una ricostruzione su scala di edifici, fabbriche, abitazioni e non solo. Un pezzo di modellismo da record, ma anche un esempio di passione portata avanti con costanza, impegno ed artigianalità negli anni dagli ideatori di questa iniziativa nata nel 2011 per volontà di Paolo Bartali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passione treni. Aperto il plastico a Badia a Cerreto Leggi anche: Guasto ad un passaggio a livello, mattinata di passione lungo la linea Firenze-Viareggio. Treni in ritardo e caos Leggi anche: Treni in ritardo a Firenze, mattinata di passione. Guasto a un convoglio e rallentamenti di oltre un’ora Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Passione per i viaggi, per l’Africa e per i treni Perché non unirle tutte insieme e, perché no, andare anche alla ricerca degli altri sardi in giro per il mondo C’è qualcun altro di Furtei da qualche parte là fuori Fatevi sentire nei commenti Cont - facebook.com facebook Treni, lunedì di passione per i viaggiatori. Fermate soppresse sulla Lecce-Roma, ritardi di 40 minuti sulla Brindisi-Taranto x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.